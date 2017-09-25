Devlet Bahçeli: Yaptırımlar bir an önce ilan edilmeli

DEVLET Bahçeli yaptığı açıklamada “Türkiye’nin yaptırımları bir an önce ilan edilmelidir. Korsan referandum yok hükmündedir, kağıt üzerinde kalmaya mahkumdur. Askeri planlama ve hazırlık gerekli olacaktır. Irak ve İran ile işbirliği önem taşımaktadır” dedi.
Devlet Bahçeli ayrıca “Barzani ve peşmergeleri Türkmenlerin tarih boyunca yaşadıkları topraklara göz dikmiştir. Geldiğimiz bu günkü noktada; durum çok ciddidir, tehdit çok açıktır, tehlike çok yakındır. Bu konu Türkiye için hafife alınamayacak bir milli güvenlik sorunu” dedi.
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