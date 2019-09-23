Devlet Bahçeli'nin hastaneye gitme nedeni belli oldu
Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, "Üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır" açıklaması yaptı.
GÜNDEM 23.09.2019, 14:03
ÖZEL Kalem Müdürü Murat Çeliker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'MHP Lideri Sn Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır. Sağlık durumu gayet iyi olup, milletimize ve camiamıza selam ve sevgilerini iletiyor..'
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|5
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|5
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