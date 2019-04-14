Devlet Bahçeli: Kankama laf söyletmem

CUMHUR İttifakı’na yönelik her kesimden bir şeyler söylendiğini belirten Bahçeli, “Cumhur İttifakı’na laf söylüyorlar. Ben söz söylemeyecek miyim? Kankama laf söyletmem” dedi. YSK’nin İstanbul’a ilişkin itirazları bir an önce karara bağlaması gerektiğini ifade eden Bahçeli, “YSK’nin vereceği sonuç ne çıkarsa çıksın, herkes hakkına razı olmalı. Hile hurda varsa, buna da razı olamayız. Ama karar ne çıkarsa, sonuçta saygımız var. ‘Hayırlı olsun’ deriz” dedi. “Cumhur İttifakı’nın seçime kadar devam edeceğini söyleyenlerin” bulunduğuna dikkat çeken Bahçeli, şunları kaydetti: “Bu sonuçlar Cumhur İttifakı’nın başarısını gösteriyor. İttifak 2023’e kadar devam edecek.”