Dev yolcu uçağı Millet Kıraathanesine dönüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimi öncesi seçim vaatleri arasında yer alan ‘Millet Kıraathanesi’ projesinin en ilginç örneği Kastamonu’da hayata geçirildi. Hurdadan alınan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Kastamonu’da Millet Kıraathanesi olarak hizmet vermeye başladı.

TIRLARLA İSTANBUL’DAN KASTAMONU’YA TAŞINDI

İstanbul’da uçuş ömrünü tamamladığı için hurdaya çıkarılan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Kastamonu Belediyesi tarafından satın alındı. Parçalara ayrılarak tırlarla yüklenen uçak, İstanbul’dan Kastamonu’ya getirildi. Parçalar, Aktekke Mahallesi’nde Veli Efendi Camii’nin yanındaki boş alana yerleştirilerek monte edildi.

DEV UÇAK MİLLET KIRAATHANESİ OLDU

Uçak, montaj çalışmaları tamamlandıktan sonra diğerlerinden farklı olarak Kastamonu Belediyesi tarafından Millet Kıraathanesi olarak hizmet vermek üzere ziyarete açıldı. Millet Kıraathanesinin uçak içerisinde açıldığını duyan vatandaşlar ve öğrenciler, hem uçağı hem de Millet Kıraathanesini görmek için sıraya girdi.

Uçağı ziyaret eden vatandaşlar, hem yerel hem de ulusal gazeteleri çay ve kek ikramları ile okuma fırsatı buldu. Ziyarete gelen öğrenciler de, öğretmenleri nezaretinde hem oyun oynama hem de kitap ve gazete okuma fırsatı buldu. Ziyaretçilerden bazıları ise ilk defa bir uçağa bindiklerini belirtti.

"UÇAK KIRAATHANE HERHALDE TÜRKİYE’DE İLK OLUR"

Uçak Kıraathanesini çok beğendiğini söyleyen Recep Aluçdibi, "Bu tür faaliyetlerin yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşlar için hem kültürel anlamda hem sosyal anlamda güzel olmuş. Yapanların ellerine sağlık. İlk defa böyle bir şeye şahit oldum. Uçak Kafe görmüştüm ama Uçak Kıraathane herhalde Türkiye’de ilk olur diye düşünüyorum. Bundan sonra da bu tür faaliyetlerin yaygınlaşacağı kanaatindeyim" dedi. Millet Kıraathanesinin açıldığını duyduklarını ve ziyarete geldiklerini belirten Aluçdibi, "Biz de arkadaşlarımızla birlikte ziyarete geldik. Hem oturuyoruz, hem sohbet ediyoruz hem gazete veya kitap okuyoruz hem de bunların yanında arkadaşlarımız bizlere ikramlarda da bulunuyor. Teşekkür ediyoruz, yapanların ellerine sağlık. Güzel olmuş" diye konuştu.

"İLK DEFA UÇAĞA BİNİYORUM"

İlk defa uçağa bindiğini ve çok beğendiğini ifade eden Müzeyyen Hasanusta ise, "Millet Kıraathanesinin açıldığını duyduk. Biz de buraya bakmaya geldik. Çocuklarımla, torunlarımla geldik. Burası çok güzel. Burada oturuyoruz, çay içiyoruz, gazete veya kitap okuyoruz. Uçağa daha önce hiç binmemiştim. Daha ilk kez uçağa biniyoruz. Bu sayede uçağa binmiş olduk" şeklinde konuştu.

“ÖNEMLİ OLAN GENÇLERİN KİTAPLA BULUŞMASI”

Uçağın Millet Kıraathanesine dönüştürülmesi hakkında açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, çocukların Millet Kıraathanesine ve havacılığa olan ilgilerini artırmak için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Babaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın aziz milletimizin ve kıymetli çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, kitaba sevk edebilmek, ufuklarını genişletmek ve ülkemizin hizmetkarı olacak yeni nesillerin yetişmesine katkı sağlamak adına projelendirdiği Millet Kıraathaneleri kapsamında çalışmalarımızın ilk etabını tamamladık" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN EVİ, BİLGİNİN MERKEZİ OLACAKTIR"

Uçağın kurulumu hakkında da bilgiler veren Babas şöyle konuştu: "Geçtiğimiz yıl içerisinde kurulumunun tamamladığımız McDonnell Douglas MD-82 TC-TUA yolcu jetini Millet Kıraathanesi olarak dizayn ettik. Millet Kıraathanemiz, milletin evi, bilginin merkezi olacaktır. Bu kapsamda her yaştan vatandaşımız Millet Kütüphanemizde günlük gazete takibi yapabilecek, kitap okuyacak, ders çalışabilecek, mangala ve satranç oynayabilecektir. Misafirlerimiz bu süre zarfında ücretsiz ikramlarda bulunarak kaliteli zaman geçirebilecekleri bir ortam oluşturulmuştur. Milletimizin birlik ve beraberliğinin de nişanesi olacak Millet Kıraathanemiz Kastamonu’muza hayırlı uğurlu olsun."