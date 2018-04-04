Dev projenin temelini atan iki liderden düşman çatlatan kare

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini atmak için Ankara gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi törenle karşıladı. Karşılama törenin ardından Erdoğan ve Putin başbaşa görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir buçuk saat sürdü.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Türkiye-Rusya-İran'ın Suriye zirvesi için Türkiye'ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi tören ile karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde Külliye girişine gelen Putin'i Külliye girişinde karşıladı. Liderlerin tören alanındaki yerini almasından sonra iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı.

"MERHABA ASKER" DİYEREK SELAMLADI

Konuk Devlet Başkanı Putin, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

TÜRKİYE VE RUSYA BAYRAKLARI ÖNÜNDE POZ VERDİ

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Putin merdivenlerde Türkiye ve Rusya bayrakları önünde poz verdi. Resmi karşılama töreninde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın hazır bulundu.

VİDEO KONFERANS İLE AKKUYU'NUN TEMELİNİ ATTILAR

Resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin bahçesinden video konferans sistemi ile attı.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER, KARELER DÜŞMAN ÇATLATTI

Daha sonra iki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir buçuk saat sürdü.

MALİYETİ 20 MİLYAR DOLAR

Santral, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) tarafından inşa edilecek. Nükleer tesis, 4 bin 800 megavatlık kapasiteye sahip olacak ve tahminen 20 milyar dolara mal olacak.

CUMHURİYET'İN 100. YILINDA FAALİYETE GEÇECEK

Santral, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te faaliyete geçecek.

35 TÜRK MÜHENDİS ÇALIŞACAK

Türkiye`nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmak üzere Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'nde nükleer enerji alanında eğitim gören Türk öğrencilerden 35'i geçtiğimiz haftalarda mezun oldu.

10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatında, yaklaşık 10 bin kişiye istihdam imkanı doğacak. Projede yer alacak Türk şirketlerinin ise, ekonomiye 6-8 milyar dolar arasında katma değer getirmesi bekleniyor.

