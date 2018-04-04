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Dev ‘Ofsayt’ operasyonu

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye çapında faaliyet gösteren dev bir illegal bahis şebekesine operasyon yaptı.

Dev ‘Ofsayt’ operasyonu

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye çapında faaliyet gösteren dev bir illegal bahis şebekesine operasyon yaptı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 08:08
Dev ‘Ofsayt’ operasyonu
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“OFSAYT” adlı operasyon kapsamında 65 kişi gözaltına alındı. Çete reisi ve yardımcısı Kıbrıs’a kaçarken havalimanında yakalandı. Aylık 5 milyon gelir elde ettiği belirlenen şebekenin 107.5 milyonluk mal varlığına el konuldu.  Şebekenin yönettiği şirketlere 10 kayyım atandı. 

Yüksek kârla illegal bahis

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün Kocaeli, İstanbul, Adana, İzmir, Muğla, Aydın ve Eskişehir gibi 9 ayrı ilde yaptığı operasyonda 132 ayrı ekip halinde 396 polis görev aldı. 29 kişi daha aranıyor. Çok yüksek kârlarla bahis oynatan çetenin elde ettiği gelirlerle gece kulübü, benzin istasyonları gibi işletmeler kurdukları belirlendi. Şebekenin el konulan malları arasında üç ambalaj fabrikası, 54 araç, 61 adet gayrimenkul,üç gece kulübü, bir kuyumculuk şirketi de var. Soruşturma devam ediyor.

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GebzeGEBZE Cumhuriyet BaşsavcılığıTürkiyeIllegal Bahis şebekesi
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