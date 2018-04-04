Dev ‘Ofsayt’ operasyonu

“OFSAYT” adlı operasyon kapsamında 65 kişi gözaltına alındı. Çete reisi ve yardımcısı Kıbrıs’a kaçarken havalimanında yakalandı. Aylık 5 milyon gelir elde ettiği belirlenen şebekenin 107.5 milyonluk mal varlığına el konuldu. Şebekenin yönettiği şirketlere 10 kayyım atandı.
Yüksek kârla illegal bahis
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün Kocaeli, İstanbul, Adana, İzmir, Muğla, Aydın ve Eskişehir gibi 9 ayrı ilde yaptığı operasyonda 132 ayrı ekip halinde 396 polis görev aldı. 29 kişi daha aranıyor. Çok yüksek kârlarla bahis oynatan çetenin elde ettiği gelirlerle gece kulübü, benzin istasyonları gibi işletmeler kurdukları belirlendi. Şebekenin el konulan malları arasında üç ambalaj fabrikası, 54 araç, 61 adet gayrimenkul,üç gece kulübü, bir kuyumculuk şirketi de var. Soruşturma devam ediyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.