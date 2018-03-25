Dev konvoy! 10 bin kişilik aşiret böyle geldi

REYHANLI, 4 büyük aileden oluşan Tayy Aşireti, uzun konvoy eşliğinde Türk bayrakları ile Cinderes kasabasını gören Reyhanlıdaki Davutpaşa Mahallesinde bulunan Bayrak Tepeye geldi. Burada, aşiret üyeleri adına konuşan Mustafa Hambolat, Afrin'i asıl sahiplerine teslim eden TSK'ya saygı duyduklarını göstermek için etkinliği gerçekleştirdiklerine söyledi. Hambolat, TSKnın ÖSO ile gerçekleştirilen bu harekattaki zaferini hep birlikte kutluyoruz ve ordumuza şükranlarımızı sunuyoruz. Allahtan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar ve hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Şehitlerimizin ailelerinin acılarını, sıkıntılarını paylaşıyor, o şehitlerimizi kendi evlatlarımız olarak görüyor ve onları ebediyete kadar içimizde yaşatıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu vatan için canını feda eden insanları Allah rahmetle, cenneti alaya layık görsün dedi.

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİLER

Ellerinde Türk bayrakları bulunan kalabalık grup, okunan Kuranı Kerim'in ardından şehitler için dua etti. Aşiret üyeleri, daha sonra toplanarak davul zurna eşliğinde halay çekti. Etkinliğin sonunda zafer Zeytin Dalı Harerakı için kurban kesildi.