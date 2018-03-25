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Dev konvoy! 10 bin kişilik aşiret böyle geldi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 10 bin kişilik Tayy Aşireti'nin yüzlerce üyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını, Davutpaşa Mahallesindeki Bayrak Tepeye çıkarak davul zurna eşliğinde kutladı

Dev konvoy! 10 bin kişilik aşiret böyle geldi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 10 bin kişilik Tayy Aşireti'nin yüzlerce üyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını, Davutpaşa Mahallesindeki Bayrak Tepeye çıkarak davul zurna eşliğinde kutladı

25 Mart 2018 Pazar 18:55
Dev konvoy! 10 bin kişilik aşiret böyle geldi
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REYHANLI, 4 büyük aileden oluşan Tayy Aşireti, uzun konvoy eşliğinde Türk bayrakları ile  Cinderes kasabasını gören Reyhanlıdaki Davutpaşa Mahallesinde bulunan Bayrak Tepeye geldi. Burada, aşiret üyeleri adına konuşan Mustafa Hambolat, Afrin'i asıl sahiplerine teslim eden TSK'ya saygı duyduklarını göstermek için etkinliği gerçekleştirdiklerine söyledi. Hambolat, TSKnın ÖSO ile gerçekleştirilen bu harekattaki zaferini hep birlikte kutluyoruz ve ordumuza şükranlarımızı sunuyoruz. Allahtan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar ve hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Şehitlerimizin ailelerinin acılarını, sıkıntılarını paylaşıyor, o şehitlerimizi kendi evlatlarımız olarak görüyor ve onları ebediyete kadar içimizde yaşatıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu vatan için canını feda eden insanları Allah rahmetle, cenneti alaya layık görsün dedi.
DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİLER 
Ellerinde Türk bayrakları bulunan kalabalık grup, okunan Kuranı Kerim'in ardından şehitler için dua etti. Aşiret üyeleri, daha sonra toplanarak davul zurna eşliğinde halay çekti. Etkinliğin sonunda zafer Zeytin Dalı Harerakı için kurban kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
HatayTayy AşiretiZeytin Dalı Harekatı
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