Dev eğlence mekanının yıkım işlemi tamamlandı!

BODRUM'da, 38 yıl eğlence sektöründe hizmet verdikten sonra kapanan Halikarnas isimli eğlence merkezinin yıkım işlemi tamamlandı.Bodrum Kumbahçe Mahallesi'nde 1979'da açılan dünyaca ünlü "Halikarnas The Club" işletme ve mal sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 11 Mayıs 2017'de kapandı. Halikarnas markası sahibi Süleyman Demir'in boşaltma işlemi yapmasının ardından yıllara meydan okuyan binanın yıkım işlemi de mayıs ayı ortasında başladı. İşletme, iş makineleriyle yapılan çalışmayla tamamen yıkıldı.Geçmiş yıllarda Naomi Campbell, Kid Rock, Pamela Anderson, Sting, Dustin Hoffman, Blues Brothers, Phil Collins ve David Koch gibi sayısız dünyaca ünlü ismi ağırlayan Halikarnas, yıllarca Türkiye'nin en ünlü mekanları arasında yer aldı.Eğlence sektörünün lokomotifi olarak değerlendirilen mekanın bulunduğu alanın, mirasçıları tarafından nasıl değerlendirileceği ise şimdilik bilinmiyor.Halikarnas markası sahibi iş adamı Süleyman Demir, AA muhabirine, Bodrum'a 38 yıl önce kazandırdığı mekanı çok büyük bir aşkla çalıştırdığını söyledi. Bodrum'un hak ettiği yeri alması için projeler geliştirdiğini ifade eden Demir, bu bölgenin dünyaya yayılması için çok büyük çaba sarf ettiğini anlattı.İlçenin doğasının ve denizinin herkesi çok etkilediğini belirten Demir, "Bütün medeniyetlerin beşiği olan Ege, bütün dünyaya tanıtılmalı diye düşünüyordum. Bunu da Halikarnas ile bir nebze başardığıma inanıyorum." dedi.Mekanı açtığı ilk yıllarda Halikarnas'a giden Kumbahçe sahilinde insanların el fenerleriyle yürüdüğünü anlatan Demir, şöyle konuştu:"Şehir o yıllarda Kale tarafında daha çok ağırlıktaydı. Halikarnas hareketlenip ilgi odağı olmaya başlayınca o tarafta da canlılık arttı, Kumbahçe Mahallesi şenlendi. Bugünkü bilinen restoranlar, kafeler ve gece kulüpleri sırasıyla açılarak hayat buldu. Bu mekan bu kadar tanındıysa bunu kaliteli hizmet sayesinde başardık. Kaliteli ve güzel bir şey yapıldığı zaman onun alıcısı daima çıkıyor. İnsanlar bu konuda oldukça eğitimli. Bu sadece biraz uzun zaman alıyor. İşletmecilere diyorum ki hiçbir zaman kaliteden ödün vermeyiniz."

"ZEKİ MÜREN YENİ PLAĞA REAKSİYONU HALİKARNAS'TA ÖLÇÜYORDU"

Demir, 38 yıl Bodrum'a ve dünyaya hizmet eden Halikarnas'a çok ünlü isimlerin geldiğini dile getirdi.Halikarnas'a gelen her sanatçının kendisinde ayrı bir anısı olduğuna belirten Demir, "Halikarnas'a gelen ünlüler saymakla bitmez. Zeki Müren ile olan anılarımız unutulmaz. Artık dostluğumuz öyle bir yere gelmişti ki Zeki Müren animasyonlarımıza bile katkı sağlıyordu. Yeni bir plağı çıkmadan önce Halikarnas'ta deniyordu. Dinleyicinin reaksiyonlarını ölçüyordu." diye konuştu.

"SAKIP SABANCI DA ÇOK SIK GELİRDİ"

Demir, Halikarnas'a merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın da sürekli geldiğini, kendisini çok sevdiğini söyledi.

Fatma Girik, Türkan Şoray gibi ünlü isimlerin Halikarnas'ın meşhur hasır çatılı mekanında gün batımı sohbeti yaptıklarını da belirten Demir, "1980'li yıllarda akşamüstü gelip gün batımını seyrederlerdi. Rahmetli Erol Simavi ve onun ekibi Fatma Girik, Türkan Şoray... Hepsi gün batışını orada izlerlerdi. Kahkahaların çınladığı çok güzel sohbetler olurdu." dedi.Dünyadaki ve Türkiye'deki konjonktür ve mal sahipleriyle bir yere varamamaları nedeniyle bir devri sona erdirme kararı aldığını belirten Demir, yeni projeler içerisinde olduğunu da bildirdi.Buna hiçbir zaman "veda" demediğini anlatan Demir, "Bodrum için hem yatırımlarımız hem de çalışmalarımız devam edecek. Bodrum'a hayatımın sonuna kadar hizmet etmeye çalışacağım. Bodrum başta olmak üzere Hindistan, Dubai ve Miami gibi ülkelerde farklı konseptlerde hizmete devam edeceğiz." diye konuştu.

Halikarnas'ın tamamen yıkıldığını anımsatan Demir, "38 yıl bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Beni etkileyen anılarım... Kendimi çok şanslı hissediyorum, sanırım bendeki anılar Türkiye'de pek fazla kimsede yok. Unutulmaz şeyler yaşadım." değerlendirmesinde bulundu.





