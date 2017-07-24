Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Dev balığı zıpkınla böyle avladı

Çanakkale'de zıpkınla dalış yapan bir kişi, 150 santimetre uzunluğunda ve 50 kilogram ağırlığında akya türü balık yakaladı

Dev balığı zıpkınla böyle avladı

Çanakkale'de zıpkınla dalış yapan bir kişi, 150 santimetre uzunluğunda ve 50 kilogram ağırlığında akya türü balık yakaladı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:47
Dev balığı zıpkınla böyle avladı
banner404

ÇANAKKALE'DE özel bir denizcilik şirketinde çarkçı başı olarak çalışan ve hobi olarak zıpkınla balık avcılığı yapan Murat Sürek, bozcaada açıklarında 30 metre derinlikte akya türü balığı avladı. Çocukluğundan bu zamana kadar denizlerde büyüğünü belirten Murat Sürek, "Bizler çocukluğumuzdan beri denizin içindeyiz. 25 yıldır profesyonel olarak dalıyorum. Zıpkın avcılığı da dalışın bir parçası. İzinli günlerimi genellikle suyun altında geçiriyorum. Yine iyi bir av için bismillah diyerek dalış yaptım. Amacım büyük bir balık değildi. Çünkü daldığımız alanda normal irilikte balıklar bulunuyor. Tam hedef belirleme safhasına girmiştim ki bir akya sürüsüne rastladım. O anda sürüdeki en büyük balığı hedefime alıp, zıpkının tetiğine bastım. Balık kısa süre beni uğraştırdı. Her zaman bu büyüklükte balıklar avlayamıyoruz. Daha küçük bir av için dalış yapmıştım, neye niyet neye kısmet" dedi.
Çanakkale'nin su altı avcılığında geniş bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Murat Sürek, "Her dalgıcın ve su altı avcısının kendi bildiği, tanıdığı meralar olur. Bozcaada da öyle bir yer. Çok zengin bir av çeşidi sunuyor size. Daha büyük balıklar da var. Ben daha önce aynı bölgede 35 kilogramlık bir akya avı yapmıştım. Başka bir alanda daha iri bir orkinos yakalamıştım. Lütfen deniz konusunda bilginiz ve tecrübeniz yoksa avcılık için ısrarcı olmayın ve sınırlarınızı zorlamayın. Bunun eğitimini alıp suyun altına inin" dedi. Murat Sürek'in zıpkınla akya balığı vurma anları saniye saniye su altı kamerasınca kaydedildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
BalıkÇanakkaleBozcaada
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim