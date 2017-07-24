Dev balığı zıpkınla böyle avladı

ÇANAKKALE'DE özel bir denizcilik şirketinde çarkçı başı olarak çalışan ve hobi olarak zıpkınla balık avcılığı yapan Murat Sürek, bozcaada açıklarında 30 metre derinlikte akya türü balığı avladı. Çocukluğundan bu zamana kadar denizlerde büyüğünü belirten Murat Sürek, "Bizler çocukluğumuzdan beri denizin içindeyiz. 25 yıldır profesyonel olarak dalıyorum. Zıpkın avcılığı da dalışın bir parçası. İzinli günlerimi genellikle suyun altında geçiriyorum. Yine iyi bir av için bismillah diyerek dalış yaptım. Amacım büyük bir balık değildi. Çünkü daldığımız alanda normal irilikte balıklar bulunuyor. Tam hedef belirleme safhasına girmiştim ki bir akya sürüsüne rastladım. O anda sürüdeki en büyük balığı hedefime alıp, zıpkının tetiğine bastım. Balık kısa süre beni uğraştırdı. Her zaman bu büyüklükte balıklar avlayamıyoruz. Daha küçük bir av için dalış yapmıştım, neye niyet neye kısmet" dedi.

Çanakkale'nin su altı avcılığında geniş bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Murat Sürek, "Her dalgıcın ve su altı avcısının kendi bildiği, tanıdığı meralar olur. Bozcaada da öyle bir yer. Çok zengin bir av çeşidi sunuyor size. Daha büyük balıklar da var. Ben daha önce aynı bölgede 35 kilogramlık bir akya avı yapmıştım. Başka bir alanda daha iri bir orkinos yakalamıştım. Lütfen deniz konusunda bilginiz ve tecrübeniz yoksa avcılık için ısrarcı olmayın ve sınırlarınızı zorlamayın. Bunun eğitimini alıp suyun altına inin" dedi. Murat Sürek'in zıpkınla akya balığı vurma anları saniye saniye su altı kamerasınca kaydedildi.