Dev adım atıldı

Azerbaycan gazını Avrupa’ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) Türkiye’deki ilk borusu bugün Kars’ta toprağa indirildi. Türkiye’de yapılan en büyük boru hattı projesi olma özelliğini taşıyan proje ile Türkiye-Gürcistan sınırı olan Türkgözü’nden girecek olan doğal gaz, Kars’ın Selim ilçesinden boru hattı ile Edirne’nin İpsala ilçesine uzanacak ve oradan da Yunanistan’a geçecek. TANAP’ta ilk gaz akışı ise 2018 yılında sağlanacak.

PROJENİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Programda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin önemine vurgu yaptı. TANAP’ın özgün bir proje olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu projeye bir şey alternatif olamaz. Bu projede Azerbaycan, Gürcistan’dan, Türkiye’den ziyade tüm Avrasya’nın ihtiyacı var. Bu proje ekonominin yanında barışa sağlayacağı katkı da çok önemlidir" dedi. Güney gazı koridoru hayata geçtiğinde Avrupa ile Hazar bölgesi arasında güçlü bir bağ oluşacağını anlatan Cumhurbaşkanı, "Türkiye’yi bölgesinin enerji dağıtım merkezi haline getirmeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı. Doğal gaz akışının hedeflenen 2018 tarihinde başlamasını umduklarını kaydeden Erdoğan, "22 ilimizden, 67 ilçemizden ve 600 köyümüzden geçecek hattın süratle tamamlanarak hizmete girmesini temenni ediyoruz. Çalışmaları yürütecek firmalara, işçilere başarılar diliyorum. Bir kez daha TANAP’ın hayırlı olmasını diliyor, Allah kazalardan muhafaza etsin diyorum" diye konuştu.

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