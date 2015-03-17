Dev adım atıldı

Azerbaycan gazını Avrupa’ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) Türkiye’deki ilk borusu bugün Kars’ta toprağa indirildi. Türkiye’de yapılan en büyük boru hattı projesi olma özelliğini taşıyan proje ile Türkiye-Gürcistan sınırı olan Türkgözü’nden girecek olan doğal gaz, Kars’ın Selim ilçesinden boru hattı ile Edirne’nin İpsala ilçesine uzanacak ve oradan da Yunanistan’a geçecek. TANAP’ta ilk gaz akışı ise 2018 yılında sağlanacak.
PROJENİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ
Programda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin önemine vurgu yaptı. TANAP’ın özgün bir proje olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu projeye bir şey alternatif olamaz. Bu projede Azerbaycan, Gürcistan’dan, Türkiye’den ziyade tüm Avrasya’nın ihtiyacı var. Bu proje ekonominin yanında barışa sağlayacağı katkı da çok önemlidir" dedi. Güney gazı koridoru hayata geçtiğinde Avrupa ile Hazar bölgesi arasında güçlü bir bağ oluşacağını anlatan Cumhurbaşkanı, "Türkiye’yi bölgesinin enerji dağıtım merkezi haline getirmeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı. Doğal gaz akışının hedeflenen 2018 tarihinde başlamasını umduklarını kaydeden Erdoğan, "22 ilimizden, 67 ilçemizden ve 600 köyümüzden geçecek hattın süratle tamamlanarak hizmete girmesini temenni ediyoruz. Çalışmaları yürütecek firmalara, işçilere başarılar diliyorum. Bir kez daha TANAP’ın hayırlı olmasını diliyor, Allah kazalardan muhafaza etsin diyorum" diye konuştu.
TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE ’KÜRT SORUNU YOKTUR’U TEKRARLADI
Tarihi tören öncesi liderler, Haydar Aliyev Teknik Lisesi ile yapımı tamamlanan Milli Eğitim yatırımlarının toplu açılış töreninde bir araya geldi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin Kürt sorunu yoktur” açıklamasını yineledi. Cumhurbaşkanı, "Türkiye’de herkesimden insan gibi Kürt kardeşlerimizin de sorunu vardı. Biz geçtiğimiz 12 yılda Kürt kardeşlerimizle birlikte ülkemizde yaşayan ne kadar kesim varsa sorunlarına çözüm olmaya gayret ettik. Bugün artık kimse kökeni inancı fikri zikri yüzünden tehdit altında değildir. Hala eksikler yok mu, var tabii. Her şey dört dörtlük mü ama bunlar her geçen gün eksiliyor. Böyle bir Kars varmıydı. Ama şimdi hava limanından tutunuz yollarına varıncaya kadar. Havalimanı yoktu, yaptık. 26 havalimanı vardı, şimdi 52 tane var. Nerelerden nerelere geldik. Üniversite varıncaya kadar hepsini inşa ettik. Daha iyi olacak hiç endişe etmeyin, daha güzel olacak" dedi.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 16:26