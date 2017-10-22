Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108489
ALTIN
151.139
DOLAR
3.6704
STERLİN
4.8378
EURO
4.3242
22 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Ekim 2017 Alanya -...
Retina hastalıklarında erken tanı uyarısı
Retina hastalıklarında erken tanı uyarısı
Deterjan değil ama sadece 1 kapağı tüm lekeleri yok ediyor!
1 kapağı tüm lekeleri yok...
banner468

Destici, yeniden BBP Genel Başkanlığına seçildi

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 10. Olağan Büyük Kurultayı'nda Mustafa Destici, yeniden genel başkanlığa seçildi

Destici, yeniden BBP Genel Başkanlığına seçildi

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 10. Olağan Büyük Kurultayı'nda Mustafa Destici, yeniden genel başkanlığa seçildi

22 Ekim 2017 Pazar 17:48
Destici, yeniden BBP Genel Başkanlığına seçildi
banner404

BBP'nin 10. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda  yapıldı.

635 delegenin teklifiyle aday gösterilen BBP Genel Başkanı Mustafa  Destici, 691 oyla tekrar Genel Başkan seçildi.

Destici, kurultayda yaptığı konuşmada, göreve başladıkları ilk  yıllarda Türkiye'nin en ciddi meselesi olan terörün hala sürdüğünü belirterek,  "Maalesef bugün PKK hem Türkiye içinde eylemlerine devam ediyor hem de Kuzey  Irak'ta, daha önce sadece Kandil ve Mahmur gibi bir kaç kampa hapsolmuşken bugün  Kerkük'te PKK'lıları görüyoruz." dedi.

ABD, İsrail ve Avrupa ülkelerinin terörle mücadelede hiçbir zaman  samimi hareket etmediğini söyleyen Destici, "IŞİD, DEAŞ terör örgütü de PYD/YPG,  PKK terör örgütü değil mi? PKK sizin terör listenizde değil mi? PYD/YPG'nin sözde  SDG'nin, PKK'nın bir uzantısı olduğunu bilmiyor musunuz? Başkonsolosluğunuzda  çalışan FETÖ iltisaklısının telefonunun içini bile biliyorsunuz da PYD/YPG'nin  PKK'nın uzantısı olduğunu anlamanız için Rakka'da Apo posterleri mi açılmalıydı?"  ifadelerini kullandı.

Destici, ABD ve İsrail'in hayalinin Kandil'den başlayıp Akdeniz'e  kadar uzanan, uşakları olacak PYD/YPG ve PKK'ya koridor açmak olduğunu vurguladı.

"KUZEY IRAK'TAKİ TÜRKMENLERE YARDIM ETMEK ZORUNDAYIZ"

Kuzey Irak'taki Türkmenlerin geçmiş yıllarda ağır katliamlarla karşı  karşıya kaldığını belirten Destici, "Eğer 1959 ve 1980 yılında yaşananlar bir  daha tekrarlanmaya çalışılırsa önce biz orada olacağız. Çanakkale'de Kerkük'ten,  Halep'ten, Telafer'den, Tuzhurmatu'dan gelmiş binlerce şehit var. Eğer biz oraya  gidip Türkmenlere sahip çıkmazsak öbür dünyada onların yüzüne nasıl bakarız?"  dedi.

Destici, Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib Gerginliği Azaltma  Bölgesi'ndeki faaliyetlerini sonuna kadar desteklediklerini dile getirerek,  operasyonun Türkiye için önemli ve stratejik bir adım olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu operasyonla ABD'ye ders vererek bütün dünyaya terörle  mücadele konusunda çifte standartlı olmadığını gösterdiğini ifade eden Destici,  "Türkiye, 'IŞİD'e de, PYD/YPG'ye de, El Kaide'ye de karşıyım ve hepsine  operasyona varım' demiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, İdlib'in stratejik bir nokta olduğunu ve Suriye'nin toprak  bütünlüğünün korunması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Suriye'nin  kuzeyinde tek bir terörist kalmayana kadar mücadelenin devam etmesi gerektiğini  vurguladı.

"TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTLERİYLE YIPRATILMAK İSTENİYOR"

Destici, Türkiye'yi çökertmek ve parçalamak isteyenlerin TSK'ya  yönelik kumpas davalarıyla, 15 Temmuz darbe girişimiyle, FETÖ, PYD/YPG, PKK, IŞİD  gibi terör örgütleriyle Türkiye'yi yıpranma dönemine sokmaya çalıştıklarının  altını çizdi.

Türkiye'nin, milli birlik ve beraberliğini bozarak dış müdahalelere  açık hale getirmek isteyenlere karşı uyanık olunması gerektiğinin altını çizen  Destici, kutuplaşmalara fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.

"YÜZDE 10'LUK SEÇİM BARAJI KALDIRILMALI"

Destici, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin eski siyasi partiler  yasası ve eski seçim kanunuyla yürütülmesinin doğru olmadığını ifade ederek,  seçim barajının kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Seçim barajının, eski sisteme göre, yönetimde istikrar sağlanması  amacıyla konulduğunu söyleyen Destici, yeni sistemde hükümetin Meclis dışından  atanacağına, dolayısıyla yönetimde istikrarla ilgili bir sıkıntı oluşmayacağına  dikkati çekti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik PartisiBbpOlağan Büyük KurultayıMustafa Destici
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstifası istenen başkanlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
İstifası istenen başkanlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
Erdoğan Gençlik Şurası etkinliğinde konuştu
Erdoğan Gençlik Şurası etkinliğinde konuştu
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den flaş Gülen açıklaması
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den flaş Gülen açıklaması

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim