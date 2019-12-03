Derste sigara içen öğrenciye sosyal medyada tepki yağdı
Dün gece saatlerinde bir kullanıcı tarafından internete yüklenen görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Ankara'da çekildiği iddia edilen görüntülerde, öğretmen ders anlatırken bir öğrencinin sigara içmesi dikkat çekti
GÜNDEM 03.12.2019, 17:23 03.12.2019, 17:24
ANKARA'DA bir okulda öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
DÜN GECE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Ankara'da bir okulda çekildiği iddia edilen görüntüde, İngilizce öğretmeni sınıfta ders anlatırken, bir öğrencinin pencere kenarında sigara içtiği görüldü. Ayrıca sınıftan yükselen gürültü de dikkat çekti. Başka bir öğrenci tarafından kayıt altına alınan bu görüntüler, dün gece sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, kısa sürede büyük tepki topladı. Görüntütnün, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma inceleme başlatıldı.
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