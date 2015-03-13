Dereden ölü balık akıyor

Düzce kent merkezinden geçen Asar Deresi’nde görülen ölü balıklar vatandaşları tedirgin etti. Sabah erken saatlerde ölü balıkları fark eden esnaflar, karaya vuran balıkları toplamaya başladı. Uzun süredir balık popülasyonunun görülmediği ve yapılan ıslah çalışmaları ile zeminine taş döşenen Asar Deresi’nde ayrıca bu büyüklükte balıklar yaşayamıyordu. Sabah saatlerinde balıkları fark eden ve toplamaya başlayan 38 yaşındaki Mustafa Tokuş, Asar Deresi’nde ilk kez bu durumla karşılaştığını ifade ederek, “Ben burada 4 yıllık esnafım ve 38 yaşındayım. İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum. Asar Deresi’nde bu büyüklükte balık daha yukarılarda yaşar ancak şehrin bu tarafında hiç görmedik. Hele ki ölen balıklara hiç rastlamadık. Zehirlendiklerini yada dereye atılan başka bir madde yüzünden öldüklerini düşünüyoruz” dedi.Konu ile ilgili olarak bilgi verilen Halk Sağlığı ve Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin dereden numune alacakları ve inceleme için laboratuvara gönderecekleri öğrenildi.



