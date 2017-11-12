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Depreminin 18. yıl dönümü

Düzceliler 18 yıl önce depremde kaybettiklerini düzenledikleri törenle andılar

Depreminin 18. yıl dönümü

Düzceliler 18 yıl önce depremde kaybettiklerini düzenledikleri törenle andılar

12 Kasım 2017 Pazar 20:23
Depreminin 18. yıl dönümü
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12 Kasım 1999’da yaşanan Düzce depreminin yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anıldı. Kentte düzenlenen son tören ise deprem saati olan 18.58’de oldu. 18 yıl önce 7.2 büyüklüğündeki depreminin meydana geldiği saat 18.58'e kısa bir süre kala Düzce Depremzedeler Derneği üyeleri ve vatandaşlar alana geldi. Saat 18.58’i gösterdiğinde alanı dolduranlar hep birlikte depremde ölenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular.
Saygı duruşunun ardından Düzce Depremzedeler Derneğe basın açıklaması yaptı.
Düzce Depremzedeler Derneği Başkanı Ayşegül Şenol Can, ‘’Biz Düzceliler depremin her yıl dönümünde bu alanda toplanırız isteriz ki bir daha aynı acılar yaşanmasın. İstersek sağlıklı ve güvenli şehirler inşa edebiliriz. 12 Kasım depreminin 17. yıl dönümünde bir kez daha hep beraber sağlıklı ve güvenli bir şehirde yaşama hakkımızı savunmak için burada olduğumuzu dillendirmek isteriz. Yine biliriz ki depremi afete dönüştüren deprem öncesi yapılaşmada alınan yanlış kararlar ve uygulamalardır” dedi.
Basın açıklamasının ardından Anıtparkta düzenlenen törenler sona erdi. 
 

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Son Güncelleme: 12.11.2017 20:24
Anahtar Kelimeler:
DüzceDeprem
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