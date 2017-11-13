Depremin ardından büyük tehlike! Acil koduyla uyardılar: Boşaltın

KUZEY Irak'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından Derbendihan Barajı'na yakın yerleşim alanlarının ivedi şekilde boşatılması istendi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Ziraat ve Su Kaynakları Bakanı Abdulsettar Mecid, yaptığı yazılı açıklamada, Süleymaniye'deki barajda hasar meydana geldiğini, zararın boyutlarının tespiti için çalışma başlatıldığını bildirdi.
"BÖLGEDEN UZAKLAŞIN"
Mecid, zararın tespiti ve olası bir felaketin önüne geçilmesi için özellikle baraj zemininde incelemelerin yapılacağını belirterek, evleri baraja yakın olanlara can güvenlikleri için bölgeden uzaklaşmaları çağrısında bulundu.
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