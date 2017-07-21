Depremde ölen Türk'ün kimliği belli oldu, acı haber ailesine ulaştı

EGE'DEKİ depremde İstanköy'de 2 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden iki kişiden birinin Türkiye vatandaşı Sinan Kurtoğlu olduğu bildirildi. Depremde Kos'taki Cezayirli Hasan Paşa Camisi'nin minaresinin kafeteryanın üzerine yıkıldı. Minare yıkıldığı sırada caminin yanındaki kafeteryada oturan 39 yaşındaki Kurtoğlu İsveç uyruklu bir turist enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

ACI HABERİ İZMİR'DEKİ AİLESİNE ULAŞTI

Ege Denizi'nde, merkez üssü Gökova Körfezi'nin Bodrum açıkları olan depremde, Yunanistan'ın İstanköy ( Kos) Adası'nda, Cezayirli Hasan Paşa Camisi'nin minaresinin kafeteryanın üzerine yıkılması sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu'nun acı haberi, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ailesini ulaştı.

3 ARKADAŞIYLA TATİLE GİTMİŞTİ

Üç arkadaşıyla tatile giden İzmirli Kurtoğlu'nun, Karşıyaka Bostanlı'da kafe işlettiği belirtildi. Tatilde depreme yakalanıp yaşamını yitiren Kurtoğlu'nun kardeşi Canan, annesi Simin ve babası Ali Kurtoğlu, aldıkları acı haber üzerine Bodrum'a doğru yola çıktı. Acılı ailenin Bodrum'dan, cenazeyi almak için İstanköy'e geçecekleri öğrenildi.