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Depremde ölen Türk'ün kimliği belli oldu, acı haber ailesine ulaştı

6.6 büyüklüğündeki depreme Yunanistan'ın Kos Adası'nda yakalanan Sinan Kurtoğlu, yıkılan cami minaresinin enkazı altında kalarak hayatını kaybetti. Kurtoğlu'nun acı haberi İzmir'deki ailesine ulaştı

Depremde ölen Türk'ün kimliği belli oldu, acı haber ailesine ulaştı

6.6 büyüklüğündeki depreme Yunanistan'ın Kos Adası'nda yakalanan Sinan Kurtoğlu, yıkılan cami minaresinin enkazı altında kalarak hayatını kaybetti. Kurtoğlu'nun acı haberi İzmir'deki ailesine ulaştı

21 Temmuz 2017 Cuma 15:40
Depremde ölen Türk'ün kimliği belli oldu, acı haber ailesine ulaştı
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EGE'DEKİ depremde  İstanköy'de 2 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden iki kişiden birinin Türkiye vatandaşı Sinan Kurtoğlu olduğu bildirildi. Depremde  Kos'taki Cezayirli Hasan Paşa Camisi'nin minaresinin kafeteryanın üzerine yıkıldı. Minare yıkıldığı sırada caminin yanındaki kafeteryada oturan 39 yaşındaki Kurtoğlu İsveç uyruklu bir turist enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

ACI HABERİ İZMİR'DEKİ AİLESİNE ULAŞTI

Ege Denizi'nde, merkez üssü  Gökova Körfezi'nin  Bodrum açıkları olan depremde,  Yunanistan'ın  İstanköy ( Kos) Adası'nda, Cezayirli Hasan Paşa Camisi'nin minaresinin kafeteryanın üzerine yıkılması sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu'nun acı haberi,  İzmir'in  Karşıyaka ilçesindeki ailesini ulaştı.

3 ARKADAŞIYLA TATİLE GİTMİŞTİ

Üç arkadaşıyla tatile giden İzmirli Kurtoğlu'nun,  Karşıyaka Bostanlı'da kafe işlettiği belirtildi. Tatilde depreme yakalanıp yaşamını yitiren Kurtoğlu'nun kardeşi Canan, annesi Simin ve babası Ali Kurtoğlu, aldıkları acı haber üzerine  Bodrum'a doğru yola çıktı. Acılı ailenin  Bodrum'dan, cenazeyi almak için  İstanköy'e geçecekleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
DepremSinan Kurtoğlu
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