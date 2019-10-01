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Depremde hasar gören Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binası için tahliye kararı

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Gayrettepe'de bulunan binası da depremde hasar gördü. İstanbul'daki deprem çalışmalarının da yapıldığı binanın bir bölümünün tahliyesine karar verildi.

GÜNDEM 01.10.2019, 16:33
Depremde hasar gören Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binası için tahliye kararı
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İSTANBUL'DA geçen hafta meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde onlarca binada ağır hasar tespit edildi. Kamu binalarında yapılan incelemelerde de 1’i hastane, 4’ü okul, 4’ü de idari bina olmak üzere 9 ağır hasarlı bina tespit edildi. Kamudaki bu bilançonun ardından dikkat çeken bir ‘taşınma’ haberi geldi.

ÇEVRE BAKANLIĞI BİNASI TAŞINIYOR

Beşiktaş, Gayrettepe’de Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün binasının bir bölümünün depremde hasar gördüğü ortaya çıktı.

40 YILLIK BİNA

Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre, 1970’lerin sonunda inşa edilip hizmete sokulan 476 metrekare arsa üzerine kurulu 10 katlı binadaki hasarlı bölümün tahliyesine başlandı. Boşaltılan bölümdeki hizmet birimlerinin Beşiktaş’taki farklı bir binaya taşınacağı öğrenildi.

#İstanbul #Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü #deprem #tahliye
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