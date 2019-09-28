Depremde çuvallayan GSM operatöründen kullanıcılara 'özür' hediyesi!

DÜN İstanbul'da yaşanan 5,8 şiddetindeki deprem sonrası Türk Telekom gece saatlerine kadar hizmet verememişti. Türk Telekom müşterileri böylesine önemli bir günde yakınlarına ulaşamadığından dolayı sitem etti. Sosyal medyada #Turktelekompismanlıktır hashtag'iyle Twitter'da trend olan konuyu Haberler.com'un haberleştirmesinin ardından Türk Telekom'dan müşterilerinin gönlünü alacak bir hamle geldi. Türk Telekom özür amacıyla müşterilerine 2 ay boyunca toplam 10 GB internet vereceğini açıkladı.Türk Telekom konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"ÖZÜR DİLERİZ"

"Türk Telekom Ailesi olarak, kesintisiz ve daha güvenli iletişim için yaptığımız mobil teknoloji yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen deprem, şebekemizde aksamalara neden olmuştur. Mobil abonelerimize bir süreliğine de olsa kesintisiz iletişim sağlayamamanın derin üzüntüsü içindeyiz. Yaşattığımız bu olumsuz deneyimden ötürü içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışları için müşterilerimize teşekkür ederiz.

"10 GB İNTERNET TANIMLANACAKTIR"

Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır. Tüm müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."