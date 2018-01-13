Deprem uzmanından skandal sözler!

HABERTÜRK ekranlarında Oylum Talu’nun sunumuyla ekrana gelen ‘Burası Haftasonu’ programına konuk olan Prof. Dr. Ahmet Ercan, skandal ifadeler kullandı.

Depremlerin etkilerinin konuşulduğu programda Ahmet Ercan, yoksul insanların kime oy vereceğini bilmediğini, savaşlarda da bu insanların ya açlıktan ya da şehit olma gazıyla öldüğünü söyledi.

İşte Ercan’ın tepki çekecek o açıklaması;

“Bakın, yoksulluk ve geçim sıkıntısı varsa eğer, sen depremde ölecek ilk insanlardansın. Yoksul bir insan, geçim sıkıntısı olduğu için eğitimi yoktur.

“YOKSUL İNSAN KİME OY VERECEĞİNİ BİLMEZ”

Kime oy vereceğini bilmez yoksul insan. Hayat görüşü, yaşam görüşü oldukça dardır. Savaşta bunlar ölürler. Ya açlıktan ölürler bu insanlar.

“ŞEHİT OLACAKSIN GAZIYLA…”

Ya savaşta şehit olacaksın gazıyla ölürler. İnsanları izliyoruz burada; PKK’ya karşı savata hiçbir zengin çocuğu var mı? Hep yoksullar ölür.”

diye konuştu.