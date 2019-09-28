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Deprem toplantısına İmamoğlu çağrılmadı! Sosyal medya ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında İstanbul İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen 'deprem' toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmemesi tepki çekti.

GÜNDEM 27.09.2019, 15:33 27.09.2019, 15:42
Deprem toplantısına İmamoğlu çağrılmadı! Sosyal medya ayağa kalktı
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İSTANBUL Valiliği, İstanbul depremi sonrasında kurum temsilcileriyle yapılan toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu. Valiliğin hesabından yapılan paylaşımda "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat Oktay başkanlığında; İçişleri Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Valimiz, AFAD Başkanı ve ilgili kurum temsilcileriyle İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde 26 Hizmet Grubunun çalışmalarını değerlendirme toplantısı yapılıyor" ifadeleri kullanıldı.

İMAMOĞLU TOPLANTIYA ÇAĞRILMADI

Toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yer almadığı görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, "Bu şehrin bir değil iki kez seçilmiş başkanı Ekrem İmamoglu ve depremle ilgili iştiraklerinin kurmayları nerede Sn. Vali?" şeklinde tepki gösterdi

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi.

#Deprem toplantısı #İmamoğlu #Cumhurbaşkanı Yardımcısı #Fuat Oktay #İstanbul
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