Deprem sonrası telefon hatları neden kesildi? Uzmanlar yanıtladı

NTV canlı yayınına bağlanan Telekomünikasyon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği Başkanı Serhat Özeren, dün telefon hatlarında yaşanan kesintileri şu sözlerle değerlendirdi: "GSM operatörleri işletmeleri Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun yönetmeliklerine göre hareket ediyorlar ve yaptıkları çalışmalar optimum bir çalışmaya göre aynı anda 17 milyon kişinin ya da 10 milyon diyebiliriz, aynı anda iletişime geçmesini sağlayacak bir altyapı değil. Bu bir baz istasyonunu ele aldığımızda aynı anda konuşabilecek abone sayısı bellidir. Daha fazla yoğunlaşma yapıldığı zaman tabiki belli kesintilere sebep olabiliyor. Aynı anda bu haberleşmeyi yapamadığı zaman vatandaşlar internet üzerinden değişik uygulamalar üzerinden rahatlıkla haberleşmelerini yapabildiler.'

'Böyle durumlarda SMS'i tercih edin''

Böyle durumlarda tabi çok hassasiyet var, herkes sevdiğine yakınına ulaşmak istiyor ama mümkün olduğu kadar böyle durumlarda çok acil olmadıkça bu tip haberleşme yöntemlerini internet üzerinden SMS üzerinden yapmakta fayda var. Eğer ulaşamazlarsa, normal hattan ulaşamadıkları takdirde internet üzerinden rahatlıkla haberleşebileceklerini görebileceklerdir.''

Operatörlerden açıklama geldi

Türk Telekom ve Turkcell, deprem sebebiyle mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, şirketlerin sabit ses, geniş bant ve fiber altyapısında herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını duyurmuştu.Turkcell'in sosyal medya hesabından duyurulan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı ses aramalarında yoğunluk yaşanmaktadır. Hizmet dışı kalan sahamız bulunmamaktadır. 4.5G ve fiber altyapımız kesintisiz hizmet yapmaktadır. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun". Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada ise, "Merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, geniş bant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz" ifadelerine yer verildi.