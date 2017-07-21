Deprem sonrası son durum...

GÖKOVA Körfezi’nde Bodrum açıklarında meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremi değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Zafer Akçığ, bölgedeki fay hatları aktif olduğu için bu depremin beklendiğini belirtti. Prof. Dr. Akçığ, "Tsunaminin bu kadar çok zarar vermesinin sebebi, denizin çekilmeden ve deniz yüzeyindeki kırılmadan dolayı, faylar düşey hareket ettiği için su ters dönerek güçlü bir şekilde kıyıya vurmuş. Araçlar ve tekneler zarar görmüş. Şansımıza bu küçük bir deprem. O yüzden buna ’mini tsunami’ demek daha doğru" dedi.

BAKAN EROĞLU: TSUNAMİ DEĞİL

Bakan Eroğlu ise tsunamisi hadisesi yaşanmadığını söyledi. Eroğlu, "Bugün maalesef Bodrum, Kos Adası civarında bir deprem vuku buldu. Biraz önce sayın Muğla Valimizle görüştüm. Allah’a çok şükür bir can kaybı yok. Herhangi bir büyük bir maddi kayıp da söz konusu değil. Sadece, Bodrum Belediyesi’ne ait bir limanda yedieminde bekleyen bazı tekneler, su bir miktar yükselince onlar zaten hurda teknelermiş; onlarda hasar var. Onun dışında önemli bir zayiyat yok. Allah’a çok şükür geçmiş olsun diyorum. Özellikle başta Bodrum olmak üzere bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu. Veysel Eroğlu, depremde Kos Adası’nda hayatını kaybeden vatandaşlar içinde taziyede, yaralılara ise geçmiş olsun temennisinde bulundu. Basın toplantısında tabii afetleri anlatan Bakan Eroğlu, sözü yine bugün Gökova Körfezi’nde meydana gelen depreme getirerek, "Bodrum ile Kos Adası arasında Ege Denizi’nde vuku bulan depremde, tsunami hadisesi olmadı. Son aldığım bilgilere göre 10 santimlik bir deniz suyusunun yükselmesi söz konusudur. Bu AFAD’tan aldığımız bilgidir, özellikle paylaşmak istiyorum" ifadeleri kullandı.

O SÖYLENTİ PANİK YARATTI

Bu arada, bazı bölgelerde deniz seviyesinin yükseldiği iddiaları halk arasında paniğe neden oldu.