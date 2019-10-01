Deprem profesöründen şoke eden açıklama: Büyük deprem olmayacak
Deprem uzmanlarının çoğu büyük İstanbul depreminin yaklaştığını söylerken ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıklamasıyla ezber bozdu.
İSTANBULLULARI paniğe sevk eden depremin ardından ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ezber bozan ve eleştirel bir açıklama geldi.Akşam'ın haberine göre; Üşümezsoy insanların korkuya sevk edildiğini ifade ederek şunları kaydetti:"Silivri çukurundaki stres İstanbul'daki depremin sebebiydi. Bizler büyük kırılmayı Kumburgaz çukurunda bekliyoruz. Burası 40 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre derinliğinde olduğu için en çok 6.5'lik deprem yapar. Yani 7 ya da 7.5'lik deprem yapmaz. Dolayısıyla korkutulan Büyük deprem riski yok." "Amacın halkı eğitmek değil korkutmak olduğu bir ortam yaratıldı. İnsanlarımız korkuya sevk edilerek panik yaratılıyor. Türkiye'nin en büyük sektörlerinden inşaatta dışa satımı dolaylı olarak engelliyorlar. Sıklıkla bir tarih vererek insanlarımızın psikolojisini bozuyorlar. Bilim insanlarımızın bundan vazgeçmesi gerek."
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