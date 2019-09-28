Deprem Kahini uyardı: 6 ya da 7 büyüklüğünde olabilir!

'DEPREM KAHİNİ' olarak anılan Frank Hoogerbeets, önceki tahminlerinin doğru çıkması ile çok konuşulmuştu.A Haber televizyonuna konuşan Hollandalı deprem uzmanı İstanbul'da yaşanan son depremin ardından açıklamalarda bulundu.

İstanbul depremi hakkında neler düşünüyorsunuz?

Hoogerbeets, ''Dün baktığımızda 4.9 oldu bugün baktığımızda ise 5.7 şiddetinde oldu. Bu kesinlikle daha da şiddetlenecek gibi görünüyor.Bir açıdan baktığınızda gerçekten şanslı hissedebiliriz kendimizi, çünkü bu bizim için bir uyarı niteliğinde.

Peki, önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor?

Bunu söylemek oldukça güç. Belki önümüzde 6 veya 7 büyüklüğünde depremler olabilir. Ama bu 1 yıl da 10 yıl da alabilir.'' dedi.

Diğer konumlarla ilgili olarak ne söyleyebilirsiniz? Özellikle bölgeyle ilgili olarak, diğer bölgeleri de tetikleyecek mi?

Evet kesinlikle bu olabilir, gerçekleşebilir. Bundan 20 yıl önce İstanbul'da bunun gerçekleştiğini biliyoruz.İstanbul'un batısına baktığımızda burada depremlerin kayıtlara geçtiğini görüyoruz. Önümüzdkei büyük ölç.ekli bgir depremin İstanbul'un batı ksımında olacağını öngörebiliriz. Marmara Denizi'nde 20 yıldır küçük depremler olduğunun altını çizen Hoogerbeets, İstanbul'un Batı yakasında büyük bir deprem beklediğini söyledi.