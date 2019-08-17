Deprem kahini Türkiye'yi uyardı: Alarmda olun!

KENDİSİNİ deprem tahmincisi olarak tanıtan ve son depremlere ilişkin tahminleri ile dikkatleri üzerine çeken Frank Hoogerbeets, özel açıklamalarda bulundu.Son dönemde Peru, Fiji ve Ekvador'da gerçekleşen büyük depremleri önceden tahmin eden Hoogerbeets Yunanistan, Denizli ve Çanakkale depremlerini de söylemişti.Depremleri, gezegenlerin hareketlerine göre tahmin ettiğini söyleyen bilim adamı İstanbul depremi hakkında da görüş bildirdi.

14-18 Ağustosa dikkat!

Daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada 14-18 Ağustos tarihleri arasında büyük bir deprem beklediğini söyleyen Hoogerbeets, depremin nerede olacağına dair bir fikri olmadığını çünkü fay hatlarının stres kırıklarını ölçemediklerini belirtti.

17 Ağustos 1999 depremi sonrası olası bir İstanbul Depremi için tetikte olan Türkiye için konuşan Frank Hoogerbeets, büyük kırıkların zaman içinde belirli periyotlarda kendini tekrarladığını ve bunun Marmara için de geçerli olduğunu söyleyerek uyardı. Bu duruma örnek veren Hoogerbeets:' 19 Eylül 1985'de Mexico City'de gerçekleşen 8 şiddetindeki deprem 32 yıl sonra tam aynı günde, 19 Eylül 2017'de bu kez 7.1 şiddetinde gerçekleşmişti.' dedi.