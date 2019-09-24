Deprem kahini, İstanbul için günler önce uyarıda bulunmuştu

KENDİNİ yeni nesil deprem kahini olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets, İstanbul'da yaşanan 4,6'lık depremden sonra yine akıllara geldi. Daha önce Türkiye'yi defalarca uyaran Frank Hoogerbeets, özellikle İstanbullulara "Tetikte olun, alarmda olun" mesajını vermişti.

"İSTANBUL YAKINLARINDA OLABİLİR"

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, tahminlerini yayınladığı internet sitesinde uyarılarda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde A Haber'e konuşan Hoogerbeets "Türkiye'de 7 büyüklüğünde bir deprem çok olası. Deprem Orta Anadolu'da da olabilir İstanbul yakınlarında da olabilir" diyerek Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu vurgulamıştı.

"TÜRKİYE SIRADAKİ YER OLABİLİR"

Hoogerbeets "Bir sonraki yer Türkiye mi?" sorusuna "Belki de, evet bu mümkün. Mesela Irak ve İran'a bakınca yakın zamanda 7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bu kısımda baskı artıyor. Türkiye sıradaki yer olabilir." cevabını vermişti.