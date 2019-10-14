Deprem kabusu bitmiyor! İstanbul bir kez daha sallandı

KANDİLLİ Rasathanesi, İstanbul Silivri açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11.41'de yerin 6.8 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde hissedildi. Kısa süreli deprem paniğe neden olan depremde herhangi bir can ya da mal kaybı olmadı.