‘Deprem değil bina öldürür’

Ramazan ÖZDEMİR

TÜRKİYE’NİN en büyük doğal afetlerinin başında gelen ve yaklaşık 18 bin kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos Kocaeli-Gölcük depremi 20’nci yılına girdi. Her fırsatta akıllara gelen, ‘Oturduğumuz konutlar depreme dayanıklı mı? sorusu bir kez daha gündeme geldi. 1 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası’na göre Alanya’nın tamamında deprem riski 4’üncü dereceden 3’üncü dereceye yükseldi. Son olarak 2017 yılında açıklanan deprem haritasında, Alanya’nın batısı 3’ncü derece, doğusu 4’üncü derece deprem bölgesiydi.

‘1999 ÖNCESİ YAPILAR RİSKLİ’

İnşaat mühendisi Aycan Fenercioğlu, Alanya’da 1999 yılları öncesinde yapılan yapıların riskli olduğunu belirtti. Özellikle merkezdeki yapılara dikkat çeken Fenercioğlu, “Alanya’da yeni yapılan yapıların hepsi depreme dayanıklı fakat 1999 yılı ve öncesi yapılan yapılar riskli. Riskli bölge olarak bakarsak özellikle Alanya merkezde çok fazla eski bina var. Onun dışında Mahmutlar Mahallesi’nde oldukça fazla riskli yapı var. Son yapılan binalarda yönetmeliklere göre gerekli önlemler alınıyor. Olası deprem sonrası toplanma yeri yeterli değil. Yeni projelerle geliştirilmesi lazım. Fakat en önemlisi deprem değil, binalar öldürür. Özellikle yeni imara açılan yerlerde güvenli yapı ön planda olması gerekir” dedi.

‘TEKNİK SORUN YOKSA RİSK YOK’

Yeni yapılan yapıların 2000’li yılların öncesine göre daha denetlenir olduğunu belirten inşaat mühendisi Hüseyin Gülseren, “2000 yılından sonra yapılan yapılar önceki yıllara göre yapılan yapılardan daha kaliteli. Ayrıca şartnameler 3-5 senede bir yenileniyor ve yeni şartnameye göre yapılan yapılar daha kaliteli. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılan yapılar da bu kapsamda daha kaliteli ve dayanıklı. Yapı denetim sisteminin başlamış olması inşaatların kontrol ediliyor olması da yapı kalitesini oldukça arttırdı. Teknik kurallarına göre yapıldıktan sonra Alanya’da deprem açısından çok risk yok. Riski bölgeye göre değil de binaların eski olup olmamasına göre bakmalıyız. Örneğin 20-30 yıl önce bina yapımında bilmeden kullanılan deniz kumu ile yapılan yapıların kolonlarında çatlama varsa bina sahiplerinin riskli olup olmadığını araştırması gerekir. Bir binanın riski bölgesinden daha çok kaç yıllık yapı olmasıyla ve teknik kurallarına uygun yapılıp yapılmaması ile alakalıdır. Şartname hangi zemine göre nasıl bir temel yapacağını tanımlıyor. Yapılar artık 2000’li yılların öncesine göre daha denetlenir durumda” diye onuştu.

‘DEPREM BİNALARIN YANINDA HAYALLERİMİZİ YIKTI’

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremini’nin canlı tanıklarından biri olan aynı zamanda Dİm TV muhabiri Soner Demirci de o anları şöyle anlattı: “17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki deprem sadece binaları yıkmadı. Bir şehrin hayallerini umutlarını da yıktı. Deprem hakkında yeterli bir bilgiye sahip değildik. Bu yüzden şiddetle sallanan binada o anda aklıma ilk gelen şey ‘herhalde binamız artık yaşlandı o yüzden sallanıyor’ düşüncesi olmuştu. Uykuda yakalanmıştım depreme. Vitrinden yatağıma düşen cam eşyalardan yüzümü korumaya çalışırken bir yandan da son sesiyle balkonda yatan babamın Kelime-i Şahadet getirmesine tanık oluyordum. Olanlara hiç bir anlam verememekle beraber yatağımdan kalktım. Ama deprem o kadar şiddetliydi ki bir adım bile atmama bile izin vermiyordu. Bir anda duran deprem birkaç adım atıp yürümeme fırsat verdi. Sonra deprem karakter değiştirerek tekrar devam etti. Binalar bu sefer sallanmaktan ziyade sanki sağa sola yatıyormuş gibi çevrilmeye başladı. Sonradan duyduk ki bütün binalar depremin ikinci kısmında yıkılmış. Çok geçmeden bütün aile aşağıya indik. Mahallemizde kıyamet gününü aratmayan görüntülere şahit oluyordum. Komşularımız anlamsızca sağa sola koşturuyor, yükselen tekbir sesleri gökyüzünü inletiyordu. Fay hattına yakın olan binalar tamamen çökmüştü. Bir çok insan yıkık binaların altında kurtarılmayı beklerken, fay hattını teğet geçen evlerde yaşayanlar şanslıydı. İlk şok atlatılınca herkes sevdiklerini aramaya başladı ama telefon hatları da çökmüştü. Tam bir belirsizlik ve kaos üzerimize çökmüştü. Bu arada ‘artcı’ diye tabir edilen ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılar da yaşanmaya devam ediyordu. Bütün yaşananları tecrübe ederek sabahı etmiştik. Ama bilmiyorduk ki asıl kötü senaryoyu daha yaşamamıştık. Türkiye’nin en büyük Petrol Rafinerisi olan TÜPRAŞ’ın amonyak tanklarında depremden dolayı yangın çıkmıştı. Depremi unutan Kocaeli halkı bu seferde patlama riski olan ve kontrol altına alınamayan yangından kaçmaya çalışıyordu. Körfez Belediyesi’nin anonsu hala dün gibi aklımda ‘Körfez bölgesini acilen herkes terk etsin’. Bu anonsu duymak kaç kişiye nasip olur bilemem. Tabi aracı olan uzaklaştı fakat biz kaçamadık. İmdadımıza bir TIR yetişti. Mahalleli TIR’ın konteynır kısmına doldu. O anda patlayıp yok olma ihtimali olan mahallemize TIR hızıyla son kez baktık. Depremi unutmuştuk artık. Günler sonra TÜPRAŞ yangını kontrol altına alınınca mahallerimize geri döndük. Yiyecek ve içecek sorunu baş göstermeye başlamıştı. Gelen yardımlar mahalleliye dağıtılıyor, parkalara kurduğumuz çadırlarla yemeklerimizi yiyorduk. Uzun bir süre sonra kış gelmişti evlerimize girmek zorundaydık. Deprem travmasını atlatmak zorundaydık artık. Soğuk havalarda çadırlarda duramaz hale gelmiştik. Halen yaşanan artçı depremlere aldırmadan uykularımız bölünse de o evlerde yaşamaya devam ettik. Ama hiçbir şey Kocaeli’de eskisi gibi olmadı. Yakınlarını kaybeden komşular başka şehirlere taşınıyor, imkanı olan arkasına bakmaksızın bölgeyi terk ediyordu. Kaybettiklerimizin ve terk edenlerin şehri olmuştuk. Koceli’de deprem sadece binaları yıkmadı. Hayallerimizde yıktı.”