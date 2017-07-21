SAAT 01.31'de Ege Denizi'nde gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından en çok merak edilenler arasında 'Deprem çantası' yer alıyor. Doğal afetlerden biri olan depremden korunmak amaçlı deprem çantası hazır olmalıdır. Peki, deprem çantası neden önemlidir? Deprem çantasında bulunması gerekenler neler? İşte deprem çantası ve içindekiler...

DEPREM ÇANTASI NEDEN GEREKLİDİR?

Deprem, doğal afetlerden biridir. Doğal afetler, insana zarar veren, maddi ve manevi hasara yol açan önlenemez olan felaketlerdir.Türkiye birinci derece deprem kuşağında yer aldığı için depremlere karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Depremden korunmak amaçlı depremlere karşı tedbirler alınmalıdır. Bunun için deprem çantasının hazır halde bulunması gerekmektedir.

DEPREM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER

*Su, enerji veren yiyecekler

*Radyo ve pil

*El feneri

*İlk yardım malzemeleri

*İlaçlar

*Bir miktar para

*Giyecek

*Kalem, kağıt, düdük ya da bir ikaz sesi çıkaracak alet

*Telefon rehberi, adres rehberi, harita