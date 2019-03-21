Denizli beşik gibi... 26 saatte 501 artçı oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 09.34'te merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.36 kilometre derinliğinde olan deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Denizli Valiliği koordinasyonunda Acıpayam Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumların personeli bölgeye gitti. Depremlerde Karahüyük, Oğuz ve Ucarı mahallelerinde çoğu kullanılmayan yaklaşık 30 ev yıkıldı. Alaattin, Kurtlar ile Oğuz mahallelerindeki 3 camide hasar oluştu. 19 kişi hafif yaralandı. Bazı mahallelerdeki evlerde çatlaklar oluştu, bacaları yıkıldı. Yine bazı mahallelerde ahırlar yıkıldı ve 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Depremin ardından bölgedeki riskli binalar boşaltıldı. Ağır hasarlı binalara vatandaşların girmemeleri yönünde uyarılar yapıldı. Kentte dağıtılan çadır sayısı 1000'i buldu. Acıpayam ilçe merkezindeki stadyuma da AFAD tarafından çadırlar kuruldu. Oğuz, Karahöyük, Ucarı, Apa, Yeniköy ve Gedikli mahallerinde yaşayan vatandaşlar, dağıtılan çadırlarda ya da araçlarında geceyi geçirdi. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu bölgede vatandaşlar, dağıtılan ısıtıcılarla soğuktan korunmaya çalıştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından da ilçe merkezine çadırlar kurulup, vatandaşlara çorba, pilav, çay ve su ikramı yapıldı.