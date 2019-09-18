Denizi kirleten 12 gemiye 14 milyon lira ceza kesildi
Mersin'de Ocak-Eylül döneminde denizi kirlettiği tespit edilen 12 gemiye toplam 14 milyon lira para cezası uygulandı.
GÜNDEM 18.09.2019, 10:08
MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, deniz kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla ekiplerin sorumluluk sahasındaki Tarsus- Erdemli sahili ile Mersin Uluslararası Limanı'na yük taşıyan gemilere yönelik denetimler gerçekleştirildi.
12 GEMİYE 14 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ
Belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Ocak- Eylül döneminde 174 gemi denetlendi, denizi kirleten 12 gemiye toplam 14 milyon lira idari para cezası kesildi. Açıklamada, deniz kirliliğin önlenmesine yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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