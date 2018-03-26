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Denizdeki rüzgardan enerji üreteceğiz... İşte üç aday bölge...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca bu yıl ihalesi planlanan ve dünyanın en büyük, Türkiye'nin ise ilk off-shore (deniz üstü) rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) santrali olma özelliğini taşıyacak proje için Saros, Kıyıköy ve Gelibolu aday bölgeler olarak belirlendi

Denizdeki rüzgardan enerji üreteceğiz... İşte üç aday bölge...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca bu yıl ihalesi planlanan ve dünyanın en büyük, Türkiye'nin ise ilk off-shore (deniz üstü) rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) santrali olma özelliğini taşıyacak proje için Saros, Kıyıköy ve Gelibolu aday bölgeler olarak belirlendi

26 Mart 2018 Pazartesi 08:50
Denizdeki rüzgardan enerji üreteceğiz... İşte üç aday bölge...
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan "Aday YEKA İlan Metni"nden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl gerçekleştirilen biner megavat kapasiteli rüzgar ve güneş YEKA ihalelerinin devamını sağlamak üzere yeni aday YEKA bölgeleri tespit edildi.

Buna göre, bin megavat kapasiteyle bu yıl ihalesi yapılması planlanan güneş YEKA için Hatay-Erzin, Niğde-Bor ve Şanlıurfa-Viranşehir aday bölgeler oldu.

ADAY BÖLGELER SAROS, KIYIKÖY VE GELİBOLU OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında geçen ay açıkladığı ve yaklaşık bin megavat kapasiteyle dünyanın en büyük, Türkiye'nin de ilk off-shore rüzgar YEKA projesi olma özelliğini taşıyacak proje için ise aday bölgeler Saros, Kıyıköy ve Gelibolu olarak açıklandı.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu alanlar için detaylı çalışmalara başlandı.

Çalışmaların ardından, aday alanlar arasından en uygun bölgeler seçilerek ihale şartnamesi hazırlanacak.

GÜNEŞ YEKA'YA BATARYA ŞARTI GETİRİLEBİLİR

Bakan Albayrak, aday bölgeleri belirlenen güneş YEKA'nın ihale şartnamesine batarya teknolojileriyle ilgili bir şart getirmeyi planladıklarını açıklamıştı. Böylece, bu ihaleyle Türkiye'de ilk defa büyük çaplı bir yenilenebilir enerji santrali batarya tesisiyle elektrik üretimine başlamış olacak.

Güneş ve rüzgarda biner megavatlık ilk YEKA ihaleleri geçen yıl yapılmış, rüzgar YEKA'da megavatsaat başına çıkan 3,49 dolar/centlik fiyat bir dünya rekoru olarak gerçekleşmişti.

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Son Güncelleme: 26.03.2018 08:52
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