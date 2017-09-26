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Denizde sürüklenen kadını itfaiye cankurtaran botu kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, can simidiyle girdiği denizde kıyıdan yaklaşık 500 metre açığa sürüklenen 30 yaşındaki Yeliz Şafak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki cankurtaran botu tarafından kurtarıldı

Denizde sürüklenen kadını itfaiye cankurtaran botu kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, can simidiyle girdiği denizde kıyıdan yaklaşık 500 metre açığa sürüklenen 30 yaşındaki Yeliz Şafak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki cankurtaran botu tarafından kurtarıldı

26 Eylül 2017 Salı 08:50
Denizde sürüklenen kadını itfaiye cankurtaran botu kurtardı
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AYVALIK'A eşiyle tatile gelen Yeliz Şafak, akşam saatlerinde Sarımsaklı Plajı’nda denize girdi. Yüzme bilmediği öğrenilen kadının can simidiyle girdiği denizdeki akıntının etkisiyle kıyıdan yaklaşık 700 metre açığa sürüklendi.
Eşinin kumsaldan oldukça uzağa sürüklendiği gören eşi durumu plajda görevli itfaiye can kurtaranlarına bildirdi. Hemen harekete geçen ekipler, cankurtaran botuyla kısa sürede denizdeki kadına ulaştı ve talihsiz kadını bota alarak, kumsala geri getirdi. Kumsalda itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonunu izleyen eşi ile Yeliz Şafak’ın kucaklaşması ise vatandaşlarca sevinçle karşılandı.
Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki Cankurtaran ekibinin geçtiğimiz yılda deniz yatağı ile açığa sürüklenene baba-kızı kurtardığı öğrenildi.
Öte yandan 4 itfaiye eriyle Sarımsaklı Plajlarında görev yapan cankurtaran ekibinin turizm sezonunun sona ermesi nedeniyle 3 buçuk aylık görev sürelerinin tamamlandığı, ancak acil durumlarda kış mevsiminde de cankurtaran botunun denize indirilerek görev yapmayı sürdüreceği öğrenildi. 

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BalıkesirAyvalıkItfaiye Cankurtaran BotuCan Simidi
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