Denizde kadın cesedi bulundu

Sahil dolgu alandaki marina mevkisinde vatandaşlar, sahile yakın bir  noktada suyun içinde ceset olduğunu fark etti

Denizde kadın cesedi bulundu
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TEKİRDAĞ'DA sahil dolgu alandaki marina mevkisinde vatandaşlar, sahile yakın bir  noktada suyun içinde ceset olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay  yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
 
Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan cesedin, Sevilay Bayrakçeken'e  (41) ait olduğu belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için  Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Bu arada, dünden bu yana kendisinden haber alınamayan Bayrakçeken'in  yakınları tarafından arandığı öğrenildi.
 

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