Deniz yükseldi, tsunami gibi onlarca aracı sürükledi

MERKEZ üssü Gökova Körfezi olan depremin ardından fay hattındaki kırılma nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonrası özellikle Gümbet Mahallesi'nde park halindeki araçlar zarar gördü.Depremin hemen ardından başlayan deniz su seviyesinin yükselmesi özellikle Gümbet sahilinde etkili oldu. Gümbet Mahallesi'nde teknelerin yanı sıra, yaklaşık 60 araç yükselen su seviyesi sonrası sürüklendi. Birçok araç üst üste binerken, araç sahipleri araçlarını park ettiği alanda bulamadı. Çalışamaz duruma gelen araçlar çekici vasıtasıyla çekilecek. Çalışan araçlar ise araç sahipleri tarafından bölgeden alınmaya başlandı.Yetkililer su seviyesinin yükselmesini bir tsunami olarak adlandırmanın doğru olmadığını belirtirken, bunun fay hattındaki kırılma sonrası oluşan dalgalar olduğunu açıkladılar. Bu arada Gümbet Mahallesi'nde bir dere yatağında da su seviyesinin yükselmesi ile sürüklenen araçlar üst üste hasar görmüş vaziyette bulundu.