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Deniz ulaşımını durduran grev

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliyat Turizm ve Ticaret A.Ş. (İZDENİZ) ile Türk-İş’e bağlı Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) arasında, 250 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca, yolcu vapurları ve araba vapurlarında grev başladı

Deniz ulaşımını durduran grev

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliyat Turizm ve Ticaret A.Ş. (İZDENİZ) ile Türk-İş’e bağlı Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) arasında, 250 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca, yolcu vapurları ve araba vapurlarında grev başladı

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:05
Deniz ulaşımını durduran grev
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OCAK ayından bu yana TDS ile İZDENİZ arasında süren görüşmeler, ücret zammı maddelerinde tıkandı. Son gün yapılan görüşmeden de sonuç çıkmayınca, sendika daha önce aldığı karar doğrultusunda bugün greve çıkma kararı aldı. İZDENİZ çalışanları bugün saat 06.00’dan itibaren yolcu vapurları ve araba vapuru seferlerini durdurdu.

Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Vapur İskelesi önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grupla birlikte açıklama yapan TDS Genel Başkanı Dr. Hasan Pekdemir, "Türkiye Denizciler Sendikası’nın 66 yıllık tarihinde ilk kez bir grev uygulamasına geçiyoruz. Bu şunu gösteriyor, biz gerçekten diyalogdan yana, barışçıl, her şeyi masa başında konuşarak, tartışarak çözüme ulaşmasını isteyen bir sendikayız. Politik olarak da yaklaşımımız böyle, ama maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir sonuç alamadık. Dün akşam geç saatlere kadar Türk-İş bölge temsilcisi arkadaşlar ile Başkan Aziz Kocaoğlu’yla yaptığımız görüşmelerden de maalesef bir sonuç alamadık. Dolayısıyla görüşmelerden bir sonuç alamayınca da bu sabah itibariyle de grevi uygulamak durumunda kaldık" dedi. Grup Bostanlı İskelesi önündeki bekleyişini sürdürüyor.

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Son Güncelleme: 12.07.2017 10:06
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaİzmirGrev
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