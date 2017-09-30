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Deniz ulaşımında kış sefer tarifesine geçiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren yolcu vapur ve motorlarında 2 Ekim'den itibaren kış sefer tarifesine geçiliyor

Deniz ulaşımında kış sefer tarifesine geçiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren yolcu vapur ve motorlarında 2 Ekim'den itibaren kış sefer tarifesine geçiliyor

30 Eylül 2017 Cumartesi 11:44
Deniz ulaşımında kış sefer tarifesine geçiliyor
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KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı tarafından İzmit Körfezi'nde 4 farklı hatta faaliyet gösteren yolcu vapuru ve yolcu motoru sefer saatlerinde kış şartlarına uygun düzenleme yapıldı. 2017-2018 kış tarifesi uygulamasına 2 Ekim Pazartesi günü geçilecek. 18 Eylül tarihinden itibaren uygulamaya giren yüzde 50 aktarma indirimine devam edilecek. İzmitlileri 1 Mart Vapur İskelesi ile buluşturan 12 nolu ring hattı kullananlar hem iskeleye direkt ulaşımdan, hem de yüzde 50 aktarma indiriminden faydalanmaya devam edecek. Yine uygulamayla İzmit Körfezi'ne iskelesi bulunan ilçelerdeki 190, 500, 550, 720 ve 730 nolu hatları kullanarak deniz ulaşımından faydalananlar da yüzde 50 aktarma indiriminden yararlanacak

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Büyükşehir BelediyesiToplu Taşıma Dairesi Başkanlığı
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