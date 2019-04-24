Deniz turuncuya büründü

Tekirdağ'da akşam saatlerinde deniz, sahil boyunca turuncu renge büründü. Çevredekiler tedirginlik yaşarken, uzmanlar ise renk değişiminin mevsimsel değişim nedeniyle doğa olayı olduğunu söyledi

Deniz turuncuya büründü
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TEKİRDAĞ'IN merkez Süleymanpaşa ilçesinde, Marmara Denizi'nin sahil boyunca zaman zaman turuncu renge büründüğü görüldü. Kentte denizin turuncuya bürünmesi, çevredekiler arasında tedirginlik yarattı. Deniz yüzeyindeki turuncu rengin sebebini, uzmanlar, `kızıl gelgit, alg patlaması´ olarak adlandırılan biyolojik olaya bağlı doğal bir süreç olduğunu ifade etti.

DHA'nın haberine göre uzmanlara göre sahillerin kırmızı/turuncu bir hal alması, biyolojik ve doğal bir süreç. Sahillerin farklı kesimlerinde görülen renk değiştirmenin, denizde yaşayan canlıların yaz aylarındaki salgılarından kaynaklanıyor. Bu durumuma kırmızı gelgit deniliyor.

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