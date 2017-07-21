Deniz sularının yükseldiği anlarda büyük panik

BODRUM'DA 6,3'lük depremin ardından deniz sularının yükselmesi sırasında yaşanan panik vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. Halkın büyük bir panik içinde kaçıştığı o anlarda bazı vatandaşların "korkudan ölüyoruz" şeklinde sözleri yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.