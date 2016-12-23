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Deniz savunması yerli silaha emanet!

Türk savunma sanayi firmaları tarafından üretilen ve dünyanın birçok ülkesine satılan askeri ürünler Türkiye'nin gücünü gözler önüne seriyor. Bu ürünler arasında yer alan Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Sistemi ise en modern denizaltı savunma harbi silah sistemlerinden birisi olarak dikkati çekiyor

Deniz savunması yerli silaha emanet!

Türk savunma sanayi firmaları tarafından üretilen ve dünyanın birçok ülkesine satılan askeri ürünler Türkiye'nin gücünü gözler önüne seriyor. Bu ürünler arasında yer alan Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Sistemi ise en modern denizaltı savunma harbi silah sistemlerinden birisi olarak dikkati çekiyor

23 Aralık 2016 Cuma 16:03
Deniz savunması yerli silaha emanet!
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TÜRKİYE'NİN tam bağımsız ülke olabilmesi için savunma sanayisinin yeterli hale gelmesi gerekiyor. Bu alanda eksikliği fark eden ve birçok çalışmaya imza atan hükümet, savunma sanayinin millileştirilmesi için yerli Ar-Ge ve üretimi destekleyerek ülkemizin yeterliliğinin artırılmasına katkı sağlıyor. Birçok özel şirket, teknokent ile küçük ve orta işletmeli kuruluşlar da savunma sanayinin yerlileştirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu anlamda roket ve füze sistemleri ile ülke savunmasına katkıda bulunan Roketsan ürettiği yerli ürünlerle de Türkiye'nin gücünü gözler önüne seriyor.
Hem ekonomik hem güvenilir
Yeni Şafak'ın haberine göre; kıyıya yakın sularda sonar şartlarının uygun olmaması nedeniyle denizaltılar ancak kısa mesafelerden tespit edebiliyor, sahte temas olasılığı da oldukça yüksek oluyor. Bu temaslarda maliyeti pahalı olan torpidolarla angaje olunması yerine, tehdidin ekonomik ve güvenilir bir silah ile etkisiz hale getirilmesi anlayışıyla DSH roketi üretildi.
Yüksek patlayıcılı harp başlığına sahip
Otomatik yönlendirme kabiliyeti ve kullanıcıya büyük emniyet sağlayan mühimmat özelliği olan denizaltı savunma sistemi, su üstü platformunun silah yönetim sistemi ve sonarı ile entegre çalışabiliyor.
Yüksek patlayıcılı harp başlığına sahip DSH roketi, modern mühimmatta arzu edilen duyarsız mühimmat (IM) özelliğine de sahip. Atıcı sistemin; stabilizasyon, otomatik ve manuel yönlendirme özellikleri de bulunuyor. Atış Kontrol Sistemi, su üstü platformu tarafından sağlanan seyir ve hedef bilgilerini kullanarak gerekli atış esaslarını hesaplıyor.
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