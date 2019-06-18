Deniz polisinden 'trol' operasyonu

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denizin altına saklanmış trol ağları ele geçirdi

Deniz polisinden 'trol' operasyonu
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DENİZ polisi, balık yavrusu avının sorumlularından olup deniz  canlılarının neslini tükettiği için Marmara Denizi'nde yasaklanan trol  avcılığıyla mücadeleyi sürdürüyor.
 
Kumbağ Mahallesi açıklarında suyun altına gizlenen trol malzemelerini  tespit eden Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, bu mevkide dalış yaparak trol  ağı ve trol kapısı aradı.
Aramada, kullanıma hazır vaziyette trol ağı ve kapısı bulundu.
 
İple bağlanan trol ağı ve kapıları, polisler tarafından römorköre  çekildi.
 

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