Deniz polisinden 'trol' operasyonu

DENİZ polisi, balık yavrusu avının sorumlularından olup deniz canlılarının neslini tükettiği için Marmara Denizi'nde yasaklanan trol avcılığıyla mücadeleyi sürdürüyor.



Kumbağ Mahallesi açıklarında suyun altına gizlenen trol malzemelerini tespit eden Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, bu mevkide dalış yaparak trol ağı ve trol kapısı aradı.

Aramada, kullanıma hazır vaziyette trol ağı ve kapısı bulundu.



İple bağlanan trol ağı ve kapıları, polisler tarafından römorköre çekildi.

