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Deniz Baykal'ın sağlık durumu nasıl

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıyor

Deniz Baykal'ın sağlık durumu nasıl

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıyor

23 Ekim 2017 Pazartesi 19:34
Deniz Baykal'ın sağlık durumu nasıl
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ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada ''Durumu ciddi, bilinci kapalı, genel durumu stabil, yaşamsal bulguları iyi'' dedi. İbiş, ödemin çözülmeye devam ettiğini de belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Güncelleme: 23.10.2017 19:42
Anahtar Kelimeler:
Deniz BaykalErkan İbişAnkara Üniversitesi
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