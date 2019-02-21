Deniz Baykal Meclis'te yemin etti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti.

Deniz Baykal Meclis'te yemin etti
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CHP Antalya Milletvekili Baykal, sağlık sorunları nedeniyle ertelenen milletvekili yemin töreni bugün gerçekleşti. Baykal toplantı açılışından yaklaşık 15 dakika önce yemin töreni provası için salona geldi. Baykal bu sırada TBMM'de görüntülendi. TBMM Başkan vekili Levent Gök'ün yönettiği oturumda Deniz Baykal milletvekillerinin alkışları eşliğinde kürsüye gelerek yemin etti. Yemin törenini ardından siyasi parti temsilcileri Baykal'a hoş geldin ve geçmiş olsun konuşması yaptı.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019, 14:14
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