Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili sevindiren açıklama

ESKİ CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş açıklama yaptı.
"SÖYLENENLERİ DAHA İYİ ANLIYOR"
Prof. Dr. İbiş şunları söyledi:
Deniz Bey 19 gündür reanimasyonda, yoğun bakım altında kalmaya devam ediyor. Deniz Bey'in yaşamsal bulguları ve genel durumu stabil. Uyku hali devam ediyor. Uyanık olduğu dönemlerde ise bilinç durumunda bir önceki açıklamamıza göre belirgin bir yükseliş gözlemliyoruz. Söylenenleri daha iyi anlıyor ve anlamlandırıyor. Sözel taleplere doğru cevapları veriyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.