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Deniz Baykal'ın sağlık durumu nasıl

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıyor

Deniz Baykal'ın sağlık durumu nasıl

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıyor

23 Ekim 2017 Pazartesi 19:34
Deniz Baykal'ın sağlık durumu nasıl
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ANKARA Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş,  eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık  durumuna ilişkin, "Tomografi ve ardından bir MR çekildi. Biz 'onun sonucunu  bekleyelim, tümünü birden açıklayalım' dedik. Her ikisinde de yeni bir  komplikasyonu, yeni olumsuzluğu destekleyecek herhangi bir bulgu görülmedi."  dedi. 
İbiş, Baykal'ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi'nin bahçesinde  bekleyen gazetecilere, Baykal'ın son durumuna ilişkin bilgi verdi.
 
Baykal'ın reanimasyon ünitesinde yoğun bakımda bulunduğunu, durumunun  ciddiyetini koruduğunu anımsatarak, "Bilinci kapalı. Ancak genel durumu stabil,  bulguları iyi, spontom solunum kapasitesi iyi, beyin sapı refleksleri iyi, ağrılı  uyaranlara cevap dünkü düzeyde. Ödem çözülme süreci devam ediyor ve bu devam  ettikçe elbette ki Deniz Bey'in iyileşmesini, beynin toparlanmasını ve nörolojik  bulguların daha da iyiye gitmesini bekliyoruz." diye konuştu.
 
Sürecin iyiye gidebilmesi için ödem çözülme süreciyle birlikte yeni  bir komplikasyonun da olmaması gerektiğinin altını çizen İbiş, şunları kaydetti:
 
"Bu yönde arkadaşlarımız hem muayeneleriyle hem de görüntülü  incelemelerle gerekli değerlendirmeleri yapıyorlar. Tomografi ve ardından bir MR  çekildi. Biz 'onun sonucunu bekleyelim, tümünü birden açıklayalım' dedik. Her  ikisinde de yeni bir komplikasyonu, yeni olumsuzluğu destekleyecek herhangi bir  bulgu görülmedi.
 
Elbettte bu süreç sabırla takip edilecek. Süreç, bu tür hastalıklarda  günler, haftalar alabiliyor, bunu hepimiz biliyoruz ancak umudumuz beynin  kendisini toparlayacağı yönünde. Bunun için de uyutulma işlemi, çok önemli,  beynin dinlenmesi çok önemli. Bu bağlamda uyutulma işlemi Deniz Bey'e devam  edecek. Yine beynin desteklenmesi tedavisine, genel destek tedavisine ve cihazlı  solunum desteğine devam edilecek. Kısacası, düne göre bir gerileme yok, bir  komplikasyon yok, dünkü durumuna göre herhangi bir olumsuzluk, geriye gidiş  tarzında yok."
 
Rektör İbiş, bir sonraki bilgilendirmenin çarşamba günü yapılmasının  öngörüldüğünü aktararak, "Çünkü, bu süreç içerisinde Deniz Bey'in de  dinledirilmesi gerekiyor. Her muayene bir travma oluyor elbette. Zaten monitörize  sistemlerle takip ediliyor." diye konuştu.

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Son Güncelleme: 23.10.2017 20:54
Anahtar Kelimeler:
Ankara ÜniversitesiErkan İbişDeniz Baykal
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