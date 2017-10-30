Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili son açıklama

ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
İbiş açıklamasında, "Deniz Bey'in sağlık durumu olumlu yönde gelişmeye devam ediyor. Hep söylüyoruz bu süreç oldukça uzun, haftalar hatta aylar alabilir. Çünkü beyin iyileşmesi yavaş seyreden bir iyileşme sürecidir. Bu bağlamda da çok sabırlı olmamız gerekiyor ve zaman içerisinde gelişmeleri gözlemlememiz gerekiyor." dedi.
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