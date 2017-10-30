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Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili son açıklama

Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Deniz Baykal'ın yaşamsal bulguları iyiye gidiyor. Sözel uyarılara yanıt veriyor." dedi

Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili son açıklama

Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Deniz Baykal'ın yaşamsal bulguları iyiye gidiyor. Sözel uyarılara yanıt veriyor." dedi

30 Ekim 2017 Pazartesi 17:26
Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili son açıklama
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ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

İbiş açıklamasında, "Deniz Bey'in sağlık durumu olumlu yönde gelişmeye devam ediyor. Hep  söylüyoruz bu süreç oldukça uzun, haftalar hatta aylar alabilir. Çünkü beyin iyileşmesi yavaş seyreden bir iyileşme sürecidir. Bu bağlamda da çok sabırlı olmamız gerekiyor ve zaman içerisinde gelişmeleri gözlemlememiz gerekiyor." dedi.

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Deniz BaykalSağlık DurumuAnkara Üniversitesi RektörüErkan İbiş
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