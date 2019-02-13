Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasını tek tek anlattı!

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya devam edildi. Gizli tanık olarak konuşan ve evin kapısını açan çilingir "Dosya gibi bir şey vardı içeri, kitaplıkta. Oraya bir kamera yerleştirdiler" dedi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tanıklar, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"BAZI EV VE OTOMOBİL KAPILARINI AÇTIRDI"

Duruşmaya video konferansla bağlanan gizli tanık "Kılıç", çilingir olduğunu, davanın sanığı Özgür Türker'in terör örgütünün hücre evlerine yönelik operasyonlar yapıldığı gerekçesiyle 2009-2013 yıllarında bazı ev ve otomobil kapılarını açtırdığını belirtti. Kılıç, ev ve otomobillerin kapılarını açtığı sırada Türker'in yanı sıra iki, üç kişinin daha yanlarında olduğunu söyledi.

"İÇERİDE KAMERALAR VE DİNLEME CİHAZLARI VARDI"

Belirttiği dönemde Kızılay tarafında, örgüt evi olduğunu söyledikleri bir apartmana girdiklerini anlatan Kılıç, "Akşam saatleriydi. İsmini Okan Aytekin olarak hatırladığım kişi vardı. Kapının kilidini açtım, ekip içeri girdi. İçeride kameralar ve dinleme cihazları vardı, onları söküp aldılar." şeklinde konuştu.

"ORAYA BİR KAMERA YERLEŞTİRDİLER"

Kılıç, "Dosya gibi bir şey vardı kitaplıkta. Oraya bir kamera yerleştirdiler ancak diğer işlemleri göremedim çünkü ben evlerin içine girmiyordum." bilgisini paylaştı.

"EVİN DENİZ BAYKAL'A AİT OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Kılıç, Beytepe'de Angora Evleri Sitesi'nde de bir evin kapı kilidini açtığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Angora Evleri'ndeki kapıyı açtığımda şüphelenmiştim. İçeride arama tarama yapmadılar. Ben işlem yaparken bir kişi girdi içeriye. Göbeği söktüm, malzemelerin olduğu araçlar yanımızda olmadığı için anahtarı yapmak için iş yerine gittim. Daha sonra bu evin Deniz Baykal'a ait olduğunu öğrendim. Onlara burayı bana niye açtırdınız, burası Deniz Baykal'ın evi mi diye sordum. 'Evet, Baykal'ın evi' şeklinde yanıtladılar."

"LÜKS ARAÇLA GİRERKEN KİMLİK SORULMUYORDU"

Deniz Baykal'ın avukatı Muzaffer Yılmaz'ın tanığa, sitenin yüksek güvenlikli bir yer olmasına rağmen içeri nasıl girdiklerini sorması üzerine Kılıç, "Lüks araçlarla içeri girerken kimlik sorulmuyordu. O zaman içeri girdiğimiz araç da cipti. Hatta güvenlik geldi, baktı ve 'Buyurun geçin.' dedi." yanıtını verdi.

"SAĞDA SOLDA ANLATMA SIKINTI YAŞARSIN"

Kılıç, yapılan işlemlerden tedirgin olması üzerine Özgür Türker'in kendisiyle konuşmak üzere evine geldiğine işaret ederek, "Bu yaptığın işleri kimseye söyleme, bu işleri farklı amaçlardan dolayı yaptık. Sonra sen sıkıntıya girersin, bu olayları sağda solda anlatma, sıkıntı yaşarsın.' diye beni uyardı. Hatta bana 'Sana bir telefon verelim, senin ifadeni almaya geldikleri zaman bize bu telefondan ulaş.' da dediler." ifadesini verdi.

"PARAYI KABUL ETMEDİM"

Daha sonra kendisine para da teklif edildiğine dikkati çeken Kılıç, ifadesine "Özgür bana para getirdi ve almamı söyledi. Ben de para istemediğimi söyledim, kabul etmedim. Sonra gelmemeye başladılar. Çalıştığım iş yerine benim eşim, çoluğum çocuğum var korkuyorum dedim." sözlerini de ekledi.