Dengesini kaybedip düşen çocuk hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'IN Çorlu ilçesinde, 5. kattan düşen 11 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Muhittin Mahallesi, Bağlar İçi Birinci Sokağı'nda bulunan bir apartmanın 5. katındaki evinin penceresinden dışarıya bakan Nisa Ekin (11), dengesini kaybederek beton zemine düştü.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ekin'i ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.Kız çocuğu burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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