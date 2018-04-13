"Demokrasiye balans ayarı yaptık" demişti, 21 yıl sonra müebbet yedi

28 Şubat davasında İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da arasında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Müebbet hapis cezası alan isimler arasında, 28 Şubat sürecinde "Demokrasiye balans ayarı yaptık." diyen dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir de var.
28 Şubat davasında 68 sanığın beraatına karar verildi. Karar oy birliğiyle verildi.
SİNCAN'DA TANKLAR YÜRÜTÜLMÜŞTÜ
Necmettin Erbakan liderliğindeki 54. hükümetin işbaşında olduğu dönemde 30 Ocak 1997'de Sincan'da hükümete gözdağı vermek üzere ilçede tanklar yürütülmüştü.
Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir, olayı "Demokrasiye balans ayarı yaptık." cümlesiyle anlatmıştı.
Sincan eski Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın da aralarında bulunduğu Kudüs Gecesi'ni düzenleyenler Ankara 2 No'lu DGM'de yargılanmıştı.
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