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"Demokrasiye balans ayarı yaptık" demişti, 21 yıl sonra müebbet yedi

28 Şubat davasında Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis aldı. Çevik Bir, 28 Şubat için "Demokrasiye balans ayarı yaptık." demişti

"Demokrasiye balans ayarı yaptık" demişti, 21 yıl sonra müebbet yedi

28 Şubat davasında Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis aldı. Çevik Bir, 28 Şubat için "Demokrasiye balans ayarı yaptık." demişti

13 Nisan 2018 Cuma 18:18
"Demokrasiye balans ayarı yaptık" demişti, 21 yıl sonra müebbet yedi
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28 Şubat davasında İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da arasında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Müebbet hapis cezası alan isimler arasında, 28 Şubat sürecinde "Demokrasiye balans ayarı yaptık." diyen dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir de var.

28 Şubat davasında 68 sanığın beraatına karar verildi. Karar oy birliğiyle verildi.
SİNCAN'DA TANKLAR YÜRÜTÜLMÜŞTÜ

 Necmettin Erbakan liderliğindeki 54. hükümetin işbaşında olduğu dönemde 30 Ocak 1997'de Sincan'da hükümete gözdağı vermek üzere ilçede tanklar yürütülmüştü.

Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir, olayı "Demokrasiye balans ayarı yaptık." cümlesiyle anlatmıştı.

Sincan eski Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın da aralarında bulunduğu Kudüs Gecesi'ni düzenleyenler Ankara 2 No'lu DGM'de yargılanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
28 şubatDava
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