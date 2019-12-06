Demirtaş’ın anne ve babasının içinde bulunduğu araç kaza yaptı
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş ve babası Tahir Demirtaş'ın içinde bulunduğu araç trafik kazası yaptı. Sadiye ve Tahir Demirtaş'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
EDİRNE Cezaevinde tutuklu bulunan önceki HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş ve babası Tahir Demirtaş'ın içinde bulunduğu kaza yaptı. Sadiye ve Tahir Demirtaş hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi edinildi.
DEMİRTAŞ'I ZİYARETE GİTMİŞLERDİ
Kazanın aile bireylerinin Demirtaş'ı ziyarete gittiği sırada yaşandığı öğrenilirken HDP'den kaza ile ilgili açıklama geldi.
HDP'DEN AÇIKLAMA GELDİ
HDP, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Sn. Selahattin Demirtaş'ın ailesi bu sabah saatlerinde cezaevi ziyaretine giderken trafik kazası geçirmişlerdir, aile bireyleri Çorlu Devlet Hastanesi, Reyap Hastanesi ve Vatan Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Halkımızı dayanışmaya bekliyoruz. Tüm halkımıza duyurulur." dedi.
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